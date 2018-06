Järgmise aasta Dakari ralli toimumine sattus ohtu

Peruu meedia kirjutab aga, et valitsus on valmis nüüd sarnaselt Boliiviale ja Tšiilile ralli korraldamisest loobuma, seda finantsmurede tõttu. Autosport kirjutab, et Peruu peaks Dakari ralli korraldajatele maksma umbes 6 miljonit dollarit, millele lisanduksid kulutused infrastruktuuri, turvameetmetesse ja logistikasse. See tähendaks, et ralli korraldamine läheks neile maksma umbes 25 miljonit dollarit.