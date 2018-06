Postimehe video: Eesti epeenaiskond sai kaela «kulda väärt» pronksmedali

Koondise peatreener Kaido Kaaberma on naiste saavutusega väga rahul. «Vahet pole, kas kuld-, hõbe- või pronksmedal. Meie jaoks on iga medal kulda väärt,» ütles ta.

Pronksimatš Ukrainaga algas Eesti jaoks tasavägiselt, kuid üsna pea saadi sisse väikene edu. «Pronksimatš oli alguses väga tasavägine, siis saime natukene ette, aga nad hakkasid järele tõmbama. Viimased paar matši olid väga pingelised, ukrainlannad panid väga kõva pressingu peale. Tüdrukud tegid natukene lollusi ka, nii Julia kui Irina, aga Irina tõi oma kogemustega asja ikkagi koju,» kirjeldas Kaaberma medali toonud matši oma silme läbi.

Ka Eesti koondislased, Erika Kirpu ja Julia Beljajeva kinnitasid, et tänane medal oli kulla hinnaga. «Muidugi võitsime selle. Võttes arvesse kõik need asjaolud, pinged ja intriigid, suutsime me ikka väga head tulemust näidata. Oleme jätkuvalt tõesti väga tugev võistkond!» sõnas Kirpu.