Eesti rõõmu suurendab tõik, et medaliarvestuses ollakse viie medaliga (üks kuld, kaks hõbedat, kolm pronksi) neljandad. Seda aga üheainsa relvaliigiga, sest Venemaa, Prantsusmaa ja Saksamaa on esindatud ka floretis ja espadronis. «See on väikesele Eestile ikka väga uhke tulemus!» kiidab Kirpu.