Argentina peatreener avalikustas, miks Messi kehv on

Cesc Fabregas, Messi endine meeskonnakaaslane Barcelona-päevilt, analüüsis BBC One eetris 0:3 kaotuse põhjuseid ning kinnitas, et Argentina pole enam ühtne meeskond.

«Nad mängisid üksteise vastu, mitte üksteise nimel. See on Messi jaoks raske. Ta tunneb tõesti Ever Banegast või Giovani lo Celsost puudust. Ta vajab kedagi, kes aitab tal mängu üles ehitada,» sõnas hispaanlane. «Nad mängisid viie ründajaga ja viie kaitsjaga. Kui oled Horvaatia poolkaitsja, on see täpselt soovitud tulemus.»

Argentina peatreener Jorge Sampaoli tõdes pressikonverentsil, et Messi ei saa oma potentsiaali näidata, sest ta on tõesti väljakul üksi ning süüdistas selles teisi mängijaid. «Leo võimekus on piiratud, sest meeskond ei tööta nii ideaalselt kui peaks.»

Sampaoli võttis kaotuse aga enda peale. «Täna olen mina kaotuses süüdi. Kindlasti ei lugenud ma matši nii nagu pidanuks. Pärast esimest väravat kannatasime emotsionaalselt ning me ei suutnudki mängu naasta.»

Ajalehe The Independent andmetel on Messi masenduses. Näiteks ei ilmunud ta pärast viigimängu Islandiga Argentina koondise grilliõhtule, vaid istus oma toas. «Ta on väga halvas seisus. Ta peaaegu ei räägigi,» andis Messi lähedane sõber mõista, et argentiinlane süüdistab vaid ennast.

Messi ema Celia kinnitas enne eilset kohtumist, et poega läks Nižni Novgorodi toetama abikaasa Antonella Roccuzzo.