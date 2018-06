Andres Sõber: Taltsi ja Kanguri võinuks kahe-kolme keskmise palgaga suveks koondisse tuua

Endine Rakvere Tarva loots ei taha liiga kriitiline noore koosseisu osas olla, kuid tunnistab, et nii Maik-Kalev Kotsarist kui Rauno Nurgerist lootis ta enamat.

«Nüüd nägime ära, et korvpalliliit oleks pidanud ikkagi kõik enda poolt tegema, et Janar Talts ja Kristjan Kangur mänginuks sel suvel koondises,» arvab Sõber. «Mina oleks Keio Kuhi (korvpalliliidu peasekretär) ja Jaak Salumetsa (korvpalliliidu president) asemel otsinud toetajatelt mõlemale mehele paar-kolm Eesti keskmist kuupalka ja toonuks nad meeskonda. Kangur ja Talts on nii palju koondisse panustanud ning väärinuks sellist tasu.»

«Seda ütlesid ju ka Kotsar ja Nurger ise erinevates intervjuudes, et nad oleks pigem igal juhul Kanguri ja Taltsi kõrvalt õppida eelistanud. Sellest oleks kõigile kasu sündinud: Talts ja Kangur olnuks põhimehed ning Kotsar ja Nurger, kes ongi rohkem rollimängijad, andnuks neile pingilt sekkudes vajalikke puhkeminuteid. Aga mõelda nüüd, kui meil tuleb MM-valikmäng Kreekaga... Taltsi ja Kangurita võib kujuneda sellest inetu mäng.»

«Eesti mängus oli ka häid asju,» jätkab Sõber. «Mulle meeldis eriti see, kuivõrd agressiivse ja endale omase kaitsega peatreener (Tiit) Sokk mängule vastu läks. Eriti hästi hakkis soomlasi Martin Paasoja. Soomlased olid nii hädas, et ei saanud viskelegi. Sander Raieste oli hea ja Kristian Kullamäe eriti hea. Ta tõestas, et on mängumees. Ka Rain Veideman tegi oma ära.»

Sõbra hinnangul väärinuks tagameestest rohkem mänguaega Rait-Riivo Laane (11 minutit) ja Martin Dorbek (16 minutit).

«Mina tahtnuks neid igal juhul rohkem väljakul näha. Tähtsad mängud on veel ees ja seetõttu olnuks vaja neid katsetada. Laane valiti ju Kreeka esiliiga parimaks mängujuhiks. Ja Dorbek on ka aastatega heaks saanud. Nooremaid on aega proovida veel tulevikuski, aga Laane ja Dorbek peaksid praegu minu arvates koos Veidemanide ja Paasojadega meeskonda kandma.»

Eesti kohtub Soomega uuesti juba esmaspäeval Helsingis.