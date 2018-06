Saksamaa põhimees mängust Rootsiga väljas

«Koosseisu osas paistab, et Mats Hummels ei saa platsile tulla, sest ta nihestas eile kaela ja olukord polnud tänaseks lõunaks paranenud. Mõned tunnid on veel aega, aga reeglina säärased asjad üleöö ei parane,» rääkis Löw.

Kui Hummels jääb kõrvale, on Jerome Boatengi partneriks keskkaitses kas Matthias Ginter, Niklas Süle või Antonio Rüdiger. «Vajame Rootsi vastu mängijaid, kes on tugevad õhuvõitlustes ja standardolukordades. Mul on mänguplaan olemas ja eks näis, mida viimne trenn näitab. Lõplik koosseis selgub mängupäeval,» sõnas Löw.