Postimehe jalgpallistuudio: miks Priit Pullerits ei raiska oma ajast sekunditki MMi vaatamisele?

Miks on ta avalikult kuulutanud, et ei vaata sel suvel telerist minutitki MMi? Kas ta põlgab tõepoolest jalgpalli või ainult sellega kaasnevat «hullu ažiotaaži», nagu ta on ise sõnastanud? Millest see hoiak alguses sai ning millised on tema isiklikud kokkupuuted selle mänguga?