Tugevatoimelisest valuvaigistist saab keelatud aine

Tegemist on tugevatoimelise tsentraalselt toimiva valuvaigistiga. Tramadool on näidustatud mõõduka ja tugeva valu leevendamiseks, vahendab Sportipartner.ee .

Praegu ei kuulu tramadool Maailma Antidopinguagentuuri (WADA) keelatud ainete nimekirja, kuid usutakse, et valuvaigistit on ratturite poolt kuritarvitatud. Nimelt aitab see ratturitel paremini taluda ränkraskete mägietappide läbimisega kaasnevat valu.