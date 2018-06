Saade «Vormel 1 maailmas»: miks hakkab Red Bull kasutama Honda mootoreid?

Red Bull on teinud Renault'ga koostööd 12 aastat, võitnud nende mootoritega 57 etappi ja ka neli maailmameistritiitlit aastatel 2010 kuni 2013. Honda mootoritega on sõitnud McLaren aastatel 2015 kuni 2017 ja nende kolme aasta jooksul ei aidanud Honda ainsatki poodiumikohta saavutada. Red Bulli meeskonna juht Christian Horner ütles aga, et vahetuse eesmärk on jällegi tiitlitele pretendeerida.