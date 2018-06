Stuudiokülaline on portaali Soccernet.ee peatoimetaja Kasper Elissaar, kes räägib oma MM-mälestustest ning sellest, mis on talle tänavusel turniiril kõige rohkem silma torganud. Vaatame ka, millisel moel on end ehtinud turniiri kõige värvikamad fännid.