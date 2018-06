Hispaania tippjalgpallur: Ronaldo ei ole sellel MMil mitte midagi erilist teinud

Portugali koondis on sellel MMil kirja saanud neli väravat – kõikide väravate autoriks on Cristiano Ronaldo. Fabregas, kes jäi peale kesist hooaega Hispaania MM koondisest eemale, rääkis BBC'le, et tema jaoks ei ole Ronaldo esitused MMil olnud midagi erilist.

Fabregas lausus, et Ronaldo edu põhjus Portugali koondise eest on see, et ründajal ei ole vaja meeskonna heaks tööd rabada erinevalt Messist. «Ronaldol on siin MMil kanda teistsugune roll. Sa näed Ronaldot pidevalt ees lihtsalt seismas, ta ei jookse mööda platsi tiimi heaks ringi,» kirjeldas Fabregas olukorda.

«Ronaldo on üks suurimaid staare Venemaal ja ta tegi väravate löömise mõttes tugeva stardi – kahe mänguga neli väravat. Ma ei ütle, et ta halvasti mänginud on, aga kui sa vaatad, mida ta teinud on, siis sa ei leia midagi erilist. Ta lõi ühe värava penaltist, ühe karistuslöögist, ühe nurgalöögist ning üks löök leidis tee väravasse tänu David de Gea eksimusele,» lausus Fabregas.