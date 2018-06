Video: Viru rallil juhtunud väljasõidud jõudsid kogu maailmani

RacingFail on Youtube'i kasutaja, kes kogub igal nädalal oma videosse kokku üle maailma juhtunud väljasõidud autospordi üritustelt. Antud kasutajal on üle 60 tuhande jälgija ja tema populaarsemaid videosi on vaadatud üle 1,4 miljoni korra.



Eelmise nädala kokkuvõttes on kajastatud ka kaks väljasõitu Viru rallilt. Esimeses klipis on näha, kuidas neljandal kiiruskatsel käivad Renault Clioga üle katuse Raigo Reimal ning Magnus Lepp. Mehed ise pääsesid intsidendist praktiliselt vigastusteta, Reimal viibis peale avariid mõned tunnid haiglas kontrollis.



Teises klipis on näha esimesel kiiruskatsel juhtunud õnnetust ekipaažiga Aleksei Semenov - Sergei Iakimenko. Venelaste Mitsubishi lendas läbi elektriposti ning käis üle katuse ja maandus jõesängi. Õnneliku juhusena olid mõlemad mehed peale avariid täie tervise juures.



Viru rallil juhtunud väljasõidud on videos nähtavad videos alates 1.34 ja 1.40: