Saksamaa dopinguajakirjanik ei julgenud MMile sõita

Seppeltile ei väljastatud esmalt Venemaa viisat, aga pärast rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) sekkumist seda siiski vastumeelselt tehti. Klausliga, et kuna Seppelt on Venemaal Grigori Rodtšenkovi vastu algatatud uurimises tunnistaja, võidakse ta üle kuulata.

55-aastane Seppelti, Venemaal tema koostööpartneriks olema pidanud telekanali ARD esindajate ja Saksamaa välisministri Heiko Maasi nõupidamisel leiti, et reis Venemaale kätkeks endas Seppelti jaoks «ennustamatut riski».

Seppelti roll Venemaa dopingusüsteemi peamise paljastada Rodtšenkovi kodumaalt põgenemisel ja vilepuhujaks saamisel ei ole kuigi oluline, aga just Seppelt tegi intervjuud jooksja Julia Stepanova ja tema abikaasa Vitali Stepanoviga, milles süsteemist esimest korda räägiti ja mis lükkasid käima uurimise, mis päädis Venemaa eemaldamisega Pyeongchangi taliolümpiamängudelt.

«Mis ütleb see spordiajakirjanduse kohta, kui asjad on jõudnud nii kaugele. Ja mida ütleb see nende inimeste elu kohta, kes elavad ja töötavad Venemaal ajakirjanikena,» sõnas Seppelt pärast otsust.