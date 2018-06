Kas Šveitsi väravalööjad viitasid väravat tähistades Kosovo-Serbia konfliktile?

Nimelt tähistasid mõlemad mehed, kes on pärit Kosovost ja rahvuselt albaanlased, väravat žestiga, mis matkis Albaania rahvuslipul olevat kahepealist kotkast. Arvestades, et Serbia ei tunnusta endast lahku löönud Kosovo iseseisvust, oli tegu potentsiaalselt plahvatusohtliku olukorraga.

Kosovo-teemalised tülid jalgpalliplatsil pole võõras teema - 2014. aasta oktoobris tuli sel põhjusel katkestada Belgradis toimunud EM-valikmäng Serbia - Albaania. Samas on Kosovo päritolu Šveitsi koondislastele tähtis teema - näiteks Shaqiri postitas eilse kohtumise eel Instagrami foto oma putsadest, millest üks kandis Šveitsi ja teine Kosovo lippu.

Šveitsi peatreener Vladimir Petkovic, kes on ise Bosnia ja Hertsegoviina pealinnas Sarajevos sündinud horvaat, taunis eilse mängu järel oma väravalööjate käitumist. «Jalgpalli ja poliitikat ei tohiks kokku segada. On tähtis olla aupaklik. Me peame keskenduma spordialale, mis suudab inimesi liita,» sõnas Petkovic.