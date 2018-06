Millised on Taaramäe võimalused pääseda Tour de France'ile?

«Meie tiimis on vist pooled kohad juba kindlalt täidetud ja pooled on veel vabad. Analüüsides viimaseid võidusõite mais ja juunis, minu sanšid meeskonda pääsemiseks ei kahanenud. Pigem vastupidi, head sõidud Aragoni ja l'Ain' velotuuril mais pigem tõstsid võimalusi,» hindas 31-aastane eestlane.

«Ainuke asi, mis kripeldab, on enda minek. Sellist minekut nagu ma 25-aastasena näitasin, pole ma viimastel aegadel just eriti tihti kogenud ja kui vormikõver nüüd lühikese ajaga paremaks ei lähe, siis pureb Tour de France rohkem mind kui mina teda. Ent tuginedes kogemustele, tean ka seda, et enamasti mu keha muutub nädal-nädalalt suurtuuril paremaks ja minule sobivad n-ö mägedepäevad hakkavadki alles kümnendast päevast. Seega võib seis isegi päris hea olla, see tähendab tippvorm tulemas? Startida tahaks igatahes väga. Eks näis mida meeskond otustab,» lisas Taaramäe.