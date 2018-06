Keith Boanas: järgmistel suurturniiridel on Inglismaa väga suur jõud

«Kahtlemata pole meie senised vastased olnud kõige kõvemast puust. Panama tänane tegutsemine avapoolajal oli niivõrd halb ja naiivne, et sellega poleks isegi Inglismaa poolprofessionaalsete klubide vastu vähimatki võimalust olnud. Aga Inglismaa koondise arengus ja mängus on palju sellist, mis teeb ühe tõelise poolehoidja südame soojaks,» lausus Boanas.

Keith Boanas veel Eesti naiste koondise peatreenerina. /Foto MARGUS ANSU POSTIMEES FOTO: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Boanas ei väsi kiitmast Kolme Lõvi meeskonna peatreenerit Gareth Southgate’i. «Tal oli erinevalt paljudest eelkäijatest selge nägemus, kuidas ja mida tuleb muuta. Tema kui endise noortekoondise treeneri algatusel kutsuti ellu projekt, mis rõhus mängijate individuaalsetele oskustele, loovusele, julgusele mängida palliga ja rünnata. Kui lisada inglaste jaoks täiesti värske kolmemeheline kaitseliin, siis saabki kokku võtta: see on täiesti uue näo, sisu ja filosoofiaga koondis.»

Inglismaal ka tipptasemel naisi treeninud Boanasele valmistab iseäranis heameelt, et selleni on liigutud tänu läbimõeldud tegevuse. «Kõigest on tunda ja näha, et Southgate’i käe all valitseb meeskonnas hoopis teine õhkkond. Pingekoorem on asendunud enesekindla vabadusega. Seda märkab kasvõi meediaga suhtlemisest. Praegu toimib kõik igatahes väga-väga hästi.»

Imetleb Harry Kane’i ja Inglismaa meeskonnavaimu

Ehkki tabelis ilutseb kahe mängu järel kaks võitu ja väravate vahe 8:2, ei tõtta Boanas tegema tormakaid järeldusi. «Lootus on suurturniiride eel ja ajal ju alati. Siin on isegi küsitud: kas Inglismaast võiks saada selle MMi Leicester City? Julgen koguni väita, et senise põhjal pole teist koondist, kus niivõrd hea kombinatsioon individuaalsetest oskustest ja meeskondlikkusest. On kas üks või teine, Inglismaal tunduvad olevat mõlemad. On selge liider, hea segu noorusest ja kogemusest, tasemel vahetusmees igal positsioonil…» loetleb Boanas.

Ent ta lisab kohe: «Samuti on päevselge, et see kõik võib play-off’is üheainsa mänguga lõppeda. Ja mina ütlen nii: kui isegi lõpeb, ei ole midagi hullu. See meeskond on alles õppimisjärgus. Olen täiesti veendunud, et juba järgmisel EMil ja MMil on Inglismaa nii jätkates väga suur jõud.»

Maininud selget liidrit, peab Boanas mõistagi silmas Harry Kane’i, kes kahe mänguga löönud juba viis väravat ja tõusnud turniiri suurimaks väravakütiks.