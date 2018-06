Horvaatia koondislane: kui Modric oleks hispaanlane, oleks ta juba maailma parimaks valitud

Horvaatia koondis alistas MMil D-alagrupis Argentiina suurepärase 3:0 võiduga. 32-aastane Modric lõi imelise värava ning lisaks sellele skooris ka penaltist. Modric on olnud jalgpalli tipus mitmeid aastaid, kuid ei ole kunagi olnud Ballon d'Or'i valimistel tipus.

Dejan Loren rääkis BBC-le, et antud olukorra põhjuseks on tema päritolu: «Kuna ta on pärit väiksest riigist, siis ei saa ta nii palju tähelepanu kui selline mängija vääriks. Modric oleks tõenäoliselt hulga rohkem pildis, kui ta oleks Saksamaa või Hispaania jalgpallur. Võib-olla oleks ta isegi võitnud Ballon d'Or'i.»