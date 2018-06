Varik ja Daiders said Belgia MM-etapil teise koha

Lisaks Varikule oli võistlustules veel üks eestlane, nimelt tegi oma debüüdi välisvõistlejaga Karl-Albert Kasesalu, kes oli Lommelis belglase Kristof Santermansi korvimeheks. Meeste sõit klappis hästi ja nad olid enda grupi kvalifikatsioonis 8. ja said ka otse finaalidesse.

Kahe sõidu kokkuvõttes võitsid etapi 47 punktiga Bax/Stupelis, Varik/Daiders (42 p) olid teised ning kolmandaks tuli Belgia-Prantsusmaa tiim Arne Dierckens ja Luc Rostingt (WSP-Zabel, 32 p). Santermans/Kasesalu said avasõidus teenitud 3 punktiga 23. koha.

MM-liidrid on aga Lommelis 5. koha saanud Belgia-Hollandi paar Marvin Vanluchene/Ben Van Den Bogaart (WMC Zabel, 351 p), kes suurendasid oma edu, kuna teisena olevad hollandlane ja prantslane Nicolas Musset (WSP Zabel, 285 p) ebaõnnestusid Lommelis, saades sealt kirja ainult 4 punkti. Bax/Stupelis (262 p) on kolmandad ja Varik/Daiders tõusid 212 punktiga neljandaks.