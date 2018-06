Kahe suure põruja suur lootus

Sarnasusi leiab veel: nii Venemaa, Inglismaa kui ka Belgia on turniiri resultatiivseimate meeskondadena löönud kaheksa väravat. Kuna Inglismaa ja Belgia lähevad neljapäevasele duellile täpselt võrdse väravate vahega (8-2), võib otsustavaks saada kaartide hulk: seni on inglasi hoiatatud kaks ja belglasi kolm korda. Kas nüüd on aeg küps Belgia Punaste Kuradite kuldse põlvkonna lõplikuks ja suureks läbimurdeks ja kas alatine äparduja Inglismaa suudab seekord imet teha? ESPN püstitas iseäranis kõrgelennulise küsimuse: kas Inglismaa ja Belgia on MMi suurimad favoriidid?