Reportaaž Samarast: Stalini punkri asupaik januneb Venemaa triumfi järele

Pärast tagasihoidlikke ootusi ja kartust, et meeskonna tase pole MM-finaalturniiri jaoks piisav ja liitutakse 2010. aasta võõrustaja Lõuna-Aafrika Vabariigiga, kes on siiani ainuke alagrupist mitte edasi jõudnud korraldaja, on 5:0 ja 3:1 võidud Saudi Araabia ja Egiptuse üle tõstnud venelaste tuju, kuraasi ja ootusi.

Hädapätakatest on järsku saanud sõdalased, keda kiidetakse ja kellelt julgetakse loota uusi võite. MMi kohtumisi näitavad Venemaal kaks telekanalit: päeva põhimängu riiklik esinduskanal Pervõi Kanal ja kahte sellele eelnevat kohtumist jalgpallikanal Matš. Mõlema MM-stuudiod on üles pandud Moskvasse Lužniki staadioni vahetusse lähedusse nii, et saatejuhtide panoraamiks on MMi peaareen. Suursugune vaatepilt, mis paslik kangelaslike lugude edastamiseks.