Ott Järvela: kas ajakirjandus saab reeta kodumaa?

Žurnalistide kriitikud rõhutasid emotsionaalselt, et Southgate on olnud erinevalt eelmistest peatreeneritest meedia suhtes rõhutatult avatud ja mõistev. See on tõsi. Meeskonna ja ajakirjanike vahel suurema sidususe leidmiseks toimus näiteks MMi eel ühisüritus, kus võisteldi nooleviskes. Sven-Göran Erikssoni, Fabio Capello või Roy Hodgsoni ajal olnuks midagi säärast välistatud – nende kindel veendumus oli, et ajakirjandus peab püsima võimalikult lühikese keti otsas, sest ingliskeelses jalgpalliajakirjanduses valitsev armutu konkurents tähendab, et kõik pannakse müüki. Tõsi, arvestatava osa küünilisuse eest on vastutavad reporterid, kes jalgpallikoondisega vahetult kokku ei puutu, vaid tegutsevad provotseerimise abil klikke tootes anonüümselt.