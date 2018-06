Eestlane tõusis Nürburgringil ringrajasarja liidriks: järgmisel sõidul sõltub kõik ainult minust

«Nürburgringi 24-tunni sõidust oli veel hea hoog sees, mistõttu oleks võistlustelt lootnud veelgi tihedamat konkurentsi ja paremat sõitu just enda poolt, kuid kahjuks ei saanud auto alajuhitavust kuidagi kontrolli alla. Sellegi poolest on võistluste lõpuks autasuks tugev teine koht ning head punktid ja sarja üldliidri koht. Nüüd on kaks nädalat aega, et enda sõit ja auto paika saada, sest järgmisel sõidul sõltub kõik ainult minust,“ ei olnud Viidas nädalavahetusega lõpuni rahul.