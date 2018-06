Otsus tehtud: Lehis lülitati koondisesse, EMil pronksi võitnud epeenaine mängust väljas

Miks selline otsus tehti? «Juhatuse ühine seisukoht oli, et MMile ei lähe kaks eraldi koondist, vaid ühtne koondis ehk neli vehklejat. Teine ühine seisukoht oli, et võistkonnas on EMi medalikolmik. Tuli arutusele, kas ja kuidas otsustada neljas. Peatreener Kaido Kaabermaga nõu pidades langes valik Irina Embrichile,» selgitas Postimehele vehklemisliidu president Margus Hanson.

Samas kinnitas Kaaberma, et on praeguse otsusega ja selle nelikuga rahul ning ta ise oleks otsustanud samamoodi. «Ongi praeguses olukorras parim nelik. Aga küsimus on, mis tulevikus saama hakkab? Seni on elatud ühtede reeglite järgi, nüüd härra president ütleb, et peame reeglid üle vaatama. Väga kehv, kui reegleid üle tehakse. Mida lähemale olümpia tuleb, seda tähtsamad reeglid on.»