Salah lahkub või mitte? Egiptuse jalgpalliliit näeb asja teises valguses

Salah on olnud kodumaa jalgpalliliiduga tülis alates kevadest, kui tema pilti kasutati meeskonna lennukil, mis oli sponsoreeritud telekommunikatsioonifirma WE poolt. Salahil on aga isiklik leping WE-ga konkureeriva telekommunikatsiooniettevõtte Vodafone'iga, kes koheselt juhtunule ka reageeris.

Nüüd usub Salah, et Egiptus kasutab teda ka poliitiliselt ära, sest vahetult enne avaldati enne MMi algust avaldati pildid, kus ta on koos Tšetšeenia liidri Ramzan Kadõroviga. Kadõrov andis Salahile üle ka kodakondsustunnistuse ja meenemärgi.

Vastates kriitikale, et ta kasutas Salahit enda kuvandi parandamiseks, sõnas Kadõrov: «Mina ei kutsunud Muhammad Salahit või Egiptuse meeskonda. Me lõime tingimused ja nad valisid meie piirkonna.»

Egiptuse jalgpalliliit usub samuti, et Salahiga on tegelikult kõik korras. «Mo on ikka meiega ja ta on laagris õnnelik. Ta sööb ja naerab tiimikaaslastega. Ta teeb hästi trenni ning see tähendab, et probleeme pole,» teatas Egiptuse jalgpalliliidu esindaja, vahendab Football 365.