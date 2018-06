Kuku jalgpallipäevik: 80% portugallasi usub oma meeskonna poolfinaali jõudmisesse

«Suurenenud on usk, et võime võita kõiki - Saksamaad, Brasiilia. Vahet pole!» ütles Urbano, kes usub, et tänane koondis on tugevam kui kahe aasta tagune. «Meil on poolkaitses ja ründes mitmed uued head mängijad. Treeneril on nüüd rohkem võimalusi. Samuti mängib Cristiano Ronaldo palju paremini kui kunagi varem. Tegemist on tema kõigi aegade parima võistlusega.»