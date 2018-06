Postimehe aruanne Soomest: Eesti korvpallikoondis sai Helsingis kiire õppetunni

Soomlaste NBA-täht Lauri Markkanen on kasvatanud põhjanaabrite niigi tõusulainel olnud koondise populaarsust viimase aasta jooksul veelgi. Olgugi et Helsingi esinduslikem spordihall Hartwall Arena oli pooltühi, viibis saalis 4000 pealtvaatajat. Veel kümmekond aastat tagasi olnuks taoliseks sõprusmänguks sellise publikuhulga saali meelitamine olnud võimatu. Kurb oli vaid näha, et kuigi Helsingis ja selle ümbruses töötavad kümned tuhanded eestlased, olid eile tee saali leidnud vaid paar inimest.