Thierry Neuville Postimehele: kui meil on ühel-kahel rallil probleeme, võib Tänak jälle tiitlile võidelda

Tema kaardilugeja Nicolas Gilsouli sõnul ollakse hommikupoolikuga rahul. «Kindlasti on testil lihtsam, sest sõidame samal sektsioonil, mis pole just väga pikk – see võtab maksimaalselt 2 minutit. Tähtis on hea tunnetuse saavutamine. Teeme kogu aeg palju muudatusi, nii et tähtsam on tunnetamine ning õige seadistuse leidmine.»

Belgia rallipaarile pole Lõuna-Eesti teedel sõitmine uus kogemus. Kuus aastat tagasi sai Neuville Rally Estonial teise koha. Siis oli tema istumise all Citroën DS3 WRC.

«Mul on sellest väga head mälestused, see oli väga kiire ralli. Väga-väga nauditav ralli! Jäin vist Mads Östbergi järel teiseks, aga tõesti, esimese kogemuse kohta ja sellisel kiirel teel oli see väga nauditav!»

Neuville'i sõnul vajaks MM-sari Rally Estoniale sarnanevaid kiireid rallisid, seda just seetõttu, et need pole nii ohtlikud. Ühe näitena toob Neuville Poola ralli, mis tänavu MM-sarja kalendrisse ei kuulu.

«Mulle tõesti meeldis see ralli. Seal polnud palju puid ning see polnud eriti ohtlik, kuigi kiirus oli suur. Aga ilmselgelt FIA otsustas suure rahvahuvi (ja nende halva käitumise) tõttu sel aastal seda kalendrisse mitte lülitada. Soome on selles mõttes meile palju keerulisem ralli, sest see on ikka hoopis teine.»

MM-sarja üldarvestuses on Neuville'i edu Sebastien Ogier' ees 27 punkti. Ott Tänak jääb maha 70 punktiga. Kas Ott on veel tiitlipretendent? «See läheb raskeks, aga kunagi ei tea. Kui meil on ühel-kahel rallil probleeme, võib ta jälle tiitlile võidelda.»