Balti võrkpalliliiga parim mängija on Eesti-siseselt klubi vahetamas

Täna hommikupoolikul teatas Tartu, et meeskonnas on mängimist jätkamas ka noor tempomees, lõppenud hooajal varumeherollis olnud tartumaalane Alex Saaremaa.

«Täna just arutasime Alexiga, et paneme uuel hooajal Saaremaa kotti,» naeris Tartu mänedžer Hendrik Rikand Postimehega vesteldes. «Seda lubadust on sponsorite ees hea täita, sest kui me Saaremaa klubist jagu ei saa, on meil võimalus Alex hooaja lõpus kotti pista.»