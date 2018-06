Olümpiavõitja sai õnnetuses ülirängalt vigastada

Vogel põrkas Cottbusi trekirajal harjutades kokku teise ratturiga ning sai selgroovigastusi. Saksamaa koondise peatreener Detlef Uibel kinnitas Saksamaa uudisteagentuurile dpa, et olukord on täbar. «Oleme tema pärast väga mures. See tundub väga hull.» Uibeli kinnitusel viidi Vogel Berliini haiglasse ning talle tehti kiiremas korras operatsioon.