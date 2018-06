MM-koondisest välja jäetud Kirpu ema vehklemisliidule: kes on järgmine ohver teie räpastes üritustes?

Kuivõrd juhatusest on juba mitu inimest lahkunud ja teid on seal järele jäänud ainult viis ja kui arvestada sellega, et üks järelejäänud juhatuse liikmetest on K. Lehise treeneri sugulane (kuidas siis mitte aidata sugulast seda enam, et teda sinna topiti), teine aga on tema isiklik sponsor (kui palju on raha kulutatud – ei saa seda ju tuulde lasta), aga kolmas on president, kes on aheldunud oma ametitoolile kartes seda, et teda tahetakse ümber valida), millega ongi seletatav see, kuidas ebaausalt surutakse sportlast koondisesse, kes ei suutnud seda teha ausal teel.