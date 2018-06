Aivar Kuusmaa poeg on visanud kõvasti pikkust ja särab Itaalia noorteliigas

Nagu uudist illustreeriv foto kinnitab, on 14-aastane Kuusmaa kõvasti pikkust visanud ja näeb juba mehe moodi välja.

Stella Azzurra tiimil on alagrupis kolme võiduga täisedu, kui esimestes mängudes alistati 55:45 Ponte Vecchio Basket ja 84:41 Potenza Lions Basket. Viimases alagrupimängus minnakse vastamisi Catania Alfa meeskonnaga. Kokku on finaalturniiril neli viiest alagruppi, kus on mängida veel vastavalt üks kuni kaks vooru.