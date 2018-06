Kuku jalgpallipäevik: Rootsi koondise “F**k racism”-hüüde taustast

Jalgpallipäevikus selgitas Rootsi ajakirjanik Torbjörn Westlin, et tegu oli liigutava hetkega ning oli näha, et paljud mängijad olid pisarateni liigutatud. „Durmaz on saanud palju positiivset tagasisidet, tal on palju toetajaid. Toetavate avaldused on esinenud peaminister, samuti teised ministrid ja poliitikud.«

Westlin rõhutab, et poliitikute avaldused tuleb panna konteksti, kuna septembris seisavad ees valimised. „Meil on parempoolne erakond Rootsi Demokraadid, kes pole küll otseselt rassistlik, kuid kes on sisserändajate suhtes äärmiselt kriitiline. Küllap leidsid nüüd teised poliitikud ja ka paljud tavalised inimesed, et oleks mõistlik teha selle sündmuse taustal selge avaldus, selge väljaütlemine sellise suhtumise vastu, milline on Rootsis viimastel aastatel on pead tõstnud.»