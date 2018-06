Kas täna toimuvad Aafrika jalgpalli matused?

Ajalooline tõde oleks seda masendavam, et alates 1998. aastast - mil osalejate arv kasvas 32-le – on Aafrika saanud MMile saata vähemalt viis koondist. 2010, kui võõrustajarõõme nautis Lõuna-Aafrika Vabariik, koguni kuus – toona jõudis Ghana mäletatavasti lausa poolfinaali lävele.

Viimatisel nukral 1982. aasta finaalturniiril olid väljas vaid Kamerun ja Alžeeria, kes mõlemad jäid esimese takistuse taha pidama. Alates 1986. aasta Mehhiko MMist on aga alati vähemalt üks Aafrika esindus alagrupist edasi pääsenud – isegi siis, kui võistlustules on oldud vaid kolmekesi. Eelmisel suurturniiril Brasiilias murdsid esimese takistuse maha Alžeeria ja Nigeeria.

Nüüd Venemaal on juba selge, et Egiptus, Maroko, Nigeeria ja Tuneesia piirduvad kolme kohtumisega. Egiptus kaotas kõik mängud, Maroko teenis ühe punkti, Nigeeria kolm, Tuneesial on enne tänast duelli Panamaga tabelis ümmargune null.