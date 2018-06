Ametlik: Wayne Rooney kolib karjääris teist korda Evertonist Unitedisse

MLSis mängiv DC United on Rooney allkirja jahtinud juba mitu kuud ning nüüd saadi see viimaks kätte. Rooney, kes andis sotsiaalmeedias teada, et lendab USAsse, sõlmib uue tööandjaga kahe ja poole aasta pikkuse lepingu, saades selle aja jooksul umbes 10 miljonit naela. Kuna teda seob Evertoniga veel aastane leping, maksab United brittidele ka kompensatsiooni.