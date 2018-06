Kuku jalgpallipäevik: Neymar on Brasiilias nii armastatud kui ka vihatud

Brasiilia ajakirjanik Dassler Marques ütles Kuku jalgpallipäevikus, et Neymari suhtes ei jää ükski brasiillane külmaks – teda saab kas armastada või vihata. „Neymar on väga keerukas isiksus. Tal on aastate jooksul olnud suuri probleeme, sealhulgas ka otseselt seadusega, tal on olnud maksuprobleeme,“ selgitas Marques. „Mõned sellised episoodid lihtsalt ei luba teda kõigil armastada. Samal ajal teavad muidugi kõik tema oskusi. Ta on tõenäoliselt meie viimaste aastakümnete parim mängija.“