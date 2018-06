Ott Järvela kolumn: au au nimel võitlejatele!

Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupifaas osutus ühes küsimuses võrdlemisi igavaks. Nimelt said kahes alagrupis edasipääsejad selgeks juba teise vooruga ning suisa üheksa koondist läks kolmandale mängule vastu teadmises, et päästa pole enam mitte midagi ja uks kaheksandikfinaalidesse on sulgunud.