Kolumbia tähtründaja MM sattus ohtu

Rodriguez vahetati eile 1:0 võidumängus Senegaliga välja juba 31. minutil, kui ta hakkas lonkama. Pekerman sõnas pressikonverentsil, et ei tea täpselt, mis 26-aastase palluriga juhtus, kuid ta on äärmiselt mures.

«See on minu meeskonna jaoks väga keeruline olukord. Saan kinnitada, et see pole meie jaoks mugav situatsioon.»