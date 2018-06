Eesti sporditipud asuvad ööpimeduses Guinnessi rekordit murdma

Oma osalemise on kinnitanud kiiruisutaja Saskia Alusalu, endine jalgpallikoondislane Raio Piiroja, sõudmise kahekordne olümpiahõbe ja maailmameister Jüri Jaanson, sõudmise olümpiapronks Allar Raja, suusatajad Raido Ränkel, Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu jt.

Praegu kehtiv Guinnessi rekord 100x10 000 meetri teatejooksus püstitati 2015. aastal USAs Illinoi´s ja kehtiv rekordaeg on 69:06.52. Hiljuti toimus uus rekordiüritus, kui 24. mail läbis Inglismaa Kuningliku Õhujõudude meeskond distantsi ajaga 64:36.22. Guinness pole antud rekordit veel kinnitanud.

Eesti rekordiürituse korraldustoimkonna ühe liikme Toomas Tarmi sõnul on eesmärk senine tulemus ületada igati reaalne. «Esmane miinimumeesmärk on rekord enda nimele saada, pole tähtis, kui suurelt. Selleks üritame keskmise etapiaja saada alla 38 minuti,» sõnas Tarm, kelle kinnitusel on ta seni saanud jooksusõpradelt ainult positiivset tagasisidet.