Eesti rallisõitja teeb Soomes MM-debüüdi

Kui Järveojal on varasemast ette näidata 17 MM-starti, millest neli korda just Soomes, siis Poomile on see tema karjääri esimeseks MM-ralliks. Rakverest pärit noormehe senised välisvõitlused on piirdunud Lätis sõidetud rallidega.

Kahel viimasel Eesti meistrivõistluste etapil on Poom – Järveoja lõpetanud Estonian R2 Challenge arvestuse teisel kohal ning pidanud tunnistama vaid Ken Torni paremust, kes sel aastal koos Kuldar Sikuga osalemas MM-rallidel JWRC arvestuses.

Kuna Poom ja Järveoja sõidavad CRC meeskonna poolt, mitte M-Sport poolt ettevalmistatud Ford Fiesta R2T võistlusautol, siis JWRC arvestuses eestlased ei osale.

Veel enne, kui Roland ja Ken asuvad Soome MM-ralli stardijoonele, osalevad nad koduse autoralli tippsündmusel Shell Helix Rally Estonial.

«Soome MM-ralli saab minu jaoks olema üheks väikese unistuse täitumiseks. Olen MM-ralli debüüti oodanud juba mitmeid aastaid ja nüüd tänu oma toetajatele, on see võimalus käes. Kindlasti teeme tööd, et järgmine aasta sõita kaasa kogu JWRC hooaeg.