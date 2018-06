Soomlasi nende meistriliigas sakutav Kalev RFC läheb vastamisi endise Eesti koondise treeneriga

Kalevi ragbimeeste debüüt põhjanaabrite meistriliigas on olnud edukas ning eriti tugevat mängu on näidatud viimastel kohtumistel, kus kolmest mängust on võit võetud kahel. „Viimased mängud on meile kätte näidanud meie nõrkused ning treeningutel oleme treenerite Chris Budgeni ja Chris Wallace’i juhendamisel oma puuduste kallal kõvasti tööd teinud. Eks laupäeval näeme, kas rasked trennid on ka vilja kandnud,“ ütles Kalev RFC president Kristjan Kotkas.

Laupäevase lahingu Porvooga teeb eriti põnevaks asjaolu, et nende praegune treener Casey Dent on endine Eesti koondise treener, kes tunneb hästi paljusid Kalevi võtmemängijaid, samas õnneks on Kotkase sõnul peale kasvanud ka rohkelt uusi mängijaid. „Hiljutistest koondisemängudest Norra ja Soome vastu on nii mõnigi meie võtmemängija veel vigastustega kimpus ning ka üldiselt oleme põlvkonnavahetuse faasis. See loob meeskonnale muidugi omaette väljakutsed, aga õnneks väljakutsed meile meeldivad,“ sõnas Kotkas.

Kotkase hinnangul on mängijatel tuju hea ning motivatsioon laes – eelmistest mängudest võetud võidud on andnud hea energia ning saavutatud edu ei soovi keegi loovutada. Samas on selge, et ka Porvoo mehed ei seila Eestisse kaotama ning madin tuleb kindlasti pingeline.