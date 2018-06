Alver täitis Eesti kõigi aegade neljanda tulemusega EM-normi

23-aastane Alveri hüpe on Eesti läbi aegade paremuselt neljas tulemus. Temast rohkem on hüpanud vaid kolm naist: Kaire Leibak, kelle nimel on eesti rekord 14.43, Virge Naeris 14.19-ga ning Veera Baranova 14.17-ga. Uudmäe hüpatud 13.80 on Eesti kõigi aegade kuues tulemus.