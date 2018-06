Sauberi boss nahutas ajakirjanikke: miks on Leclerc ühel päeval põhjas, teisel maailmameister?

Ferrari on selgelt huvitatud uuest hooajast oma ridadesse palkama noort ja andekat Leclerci, kes peaks asendama soomlast Kimi Räikköneni. Peale Austraalia GP'd hakkasid ringlema kuulujutud, nagu oleks Ferrari president Sergio Marchionne huvitatud tegema meeskonnas vangerdusi juba peale suvist pausi.

Vasseur lausus autosport.com'ile: «Meil on Leclerc'iga leping hooaja lõpuni ning nii pikalt me tuleviku osas ette ei räägi. Ma mõistan, et ajalehtedes liigub kuulujutte, aga sellel ei ole reaalsusega mingit pistmist.»

«Me teeme oma tööd ning Charles on tegemas head tööd Sauberi projekti jaoks. Tema tulevik selgub kunagi hiljem,» lausus Vasseur. Kui Sauberi meeskonna pealikult uuriti, kas talle on juba ka tehtud otseseid pakkumisi 20-aastase Leclerc'i palkamise osas, siis Vasseur ütles, et tema ei ole ühtegi pakkumist hetkel veel saanud.

Kui Vasseuri käest küsiti, kas ta on üllatunud, kui kiiresti on huvi Leclerc'i ümber kasvanud vastas meeskonna pealik: «Tulite pärast Hiina etappi minu juurde jutuga: «Charles ei suuda tulemusi näidata, kuidas seda selgitada? Tal läheb s*tasti.» Nädal hiljem on ta aga järsku maailmameister.. Me peame olukorda rahulikult võtma. Ta on hea, aga kindlasti mitte veel maailmameister!»