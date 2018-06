Püha Serena kiusamine?

Ametnikku ei huvita karvavõrdki, et kohustusliku ADAMS-programmi põhjal, kus kirjas igapäevane tunniajane vahemik ja sportlase asukoht, ei peagi Williams parajasti kodus viibima. Dopingukütt ei soostu lahkuma enne, kui tennisist on proovi andnud. Assistent lubab mehe tuppa ning too istub seal tunde, enne kui lõpuks siiski järele annab. Proov jääb võtmata.