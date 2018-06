Taani ime arhitektid Jensen ja Poulsen: meie koondis vajab kergeid muutusi

«Kaitses on oldud head, rünnakul pigem hambutud. Christian Eriksen näitab oma väga-väga head taset, teised loovamad mängijad pole suutnud teda piisavalt toetada. Åge Hareide (Taani norralasest peatreener – toim) on saanud meeskonna ühes rütmis hingama ja kõvasti töötama – suuresti selle pealt edasi pääsetigi,» kõlas Jenseni kokkuvõte.

Prantsusmaaga triigitud näotu 0:0 viigi kohta lausus ta: «Mõistan rahulolematut publikut. Aga mõistku publik ka treenereid ja meeskondi: see on siiski MM, kus loeb vaid tulemus. Kuidas Taani siis pidanuks mängima Prantsusmaa vastu, keda reaalselt võidaks vahest ühe korra kümnest?»

Homses 1/8-finaalis ootab Taanit alagrupis kõik kolm kohtumist võitnud ja hoogsat jalgpalli näidanud Horvaatia. «Kahtlemata on Horvaatia tulvil osavaid mängijaid ja selle paari soosik. Aga oleme ennegi näinud samasuguseid Balkani koondisi. Seepärast arvangi, et Taanil on võimalus. Võitmiseks tuleb säilitada vähemalt senisel tasemel meeskondlikkus ja loovas plaanis juurde panna. Arvan, et Hareide peaks tegema koosseisus paar-kolm vahetust,» mõtiskles Jensen.