Praegune pealik Martin Reim soovis enne aga rõhutada: «Palju on arutatud, mitu koondist peaks igast maailmajaost MMile pääsema. Euroopa (10 meeskonda konkurentsis – toim) ja Lõuna-Ameerika (viiest pääses edasi neli) tõestasid taas, et on teistest selgelt üle.»