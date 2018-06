Mart Soidro kolumn: jalgpallirindel muutusteta?

Hoolimata sellest, et olen näinud enamikku alagrupimänge, on minu jalgpallialased teadmised küllaltki kesised. Samas naudin ma neid Venemaal toimuvaid maailmameistrivõistlusi täiel rinnal – erinevalt ühest kursusevennast ei pea ma ajaraiskamiseks kord nelja aasta tagant Shakespeare’i «Hamletit» vaadata. Aga ma ei hakka teda sellepärast leheveergudel tögama, et talle piisab Lutsu «Kapsapeast» ning Kitzbergi «Punga Mardist ja Uba Kaarlist». Hamleti-teema lõpetuseks: EKRE-l pole põhjust tõsta relvi hädamere vastu, sest esimest korda pärast 1986. aasta maailmameistrivõistlusi ei jõudnud ükski Aafrika riik alagrupist edasi.