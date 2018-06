«Olin Aravete kardirajal ning vaatasin, et üks tüdruk sõidab. Kuulsin, et ta käib siin tihti sõitmas. Mõtlesin, et ma korra sõidan tal ees, näitan trajektoore, sõidan tal järel, ning meil tekkis väga hea kontakt. Mulle on ju ka oluline, et keegi minuga koos sõidaks, üksi on väga üksluine treenida,» selgitab Kovalenko, kuidas ta ühtäkki endale õpilase sai. «Ta on ka mulle motivatsiooniks. Mul oli ju omal ajal väga raske alustada, sest ma ei teadnud, mida ma teen. Mina alustasin suure rattaga, aga Maria puhul ma tean kohe neid vigu ennetada. Minu jaoks on oluline, et ta suudaks areneda õiges suunas.»