Kuku jalgpallipäevik: Argentina sunniti kadunud poega Messit üleöö armastama hakkama

Kuku jalgpallipäevikus rääkis Argentina ajakirjanik Sergio Levinsky argentiinlaste suhtest Lionel Messiga. Kuna Messi lahkus Argentinast poisikesena, sirgus jalgpalluriks Hispaanias, polnud argentiinlastel pikka aega tema olemasolust teadlikud.

«Kujuta nüüd endale ette, et sa saad teada, et sul on poeg. Tuleb mingi naine ja ütleb sulle, et mäletad, 20 aastat tagasi… ja nüüd vaata, sul on poeg,» näitlikustas Levinsky. «Ja nüüd pead sa seda inimest, kelle olemasolustki sa teadlik polnud, üleöö armastama hakkama!»

Levinsky ütles, et just nii tuleb mõista ka argentiinlaste suhet Messiga. «Me peame teda armastama, aga me ei tundnudki teda pikka aega,» lisas Levinsky.

