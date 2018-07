Uruguay peatreener: Cavani seis on enam kui murettekitav

Cavani lõi kaheksandikfinaalis kaks väravat, kuid vahetati 16 minutit enne kohtumise lõppu pingile. Tabareze sõnul on ta väga murelik. «Seis on enam kui murettekitav, sest me ei tea, kui tõsine see vigastus tegelikult on. Meil ei ole paranemiseks palju aega.»

Cavani ise loodab, et vigastus on kiirelt mööduv. «Tundsin ühel hetkel valu ja enam see üle ei läinud. Loodan, et see valu ei tähenda midagi. Annan endast kõik, et oma meeskonnaga taas platsile joosta.»