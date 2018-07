Skandaalne olümpiavõitja astub taas kohtu ette

Brasiillased nii kergelt ei andesta. Kuigi Rio olümpial skandaali sattunud ning röövi lavastanud USA ujuja Ryan Lochte kahetses oma pattu, ootab teda ees kohtutee. «See on tähtis, sest tegu on ikkagi kuriteoga. See jättis Riole kui olümpialinnale halva pleki külge,» rääkis Brasiilia ülemkohtu prokurör Rodrigo de Almeida Maia New York Timesile.